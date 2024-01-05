Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı: “Biz onlardan borç aldık”

Yaklaşık 150 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada yakalandı. Talu çiftinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, "Biz onlardan borç aldık" dedikleri ifade edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı. Kıvanç Talu ve Beril Talu, dün öğle saatlerinde Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikten sonra yakalandı. Pasaportlarına el konulan Talu çifti, gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, "Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı" dedikleri öğrenildi.