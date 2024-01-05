Gaziantep’te yüzlerce aracın sahibi sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı!

Gaziantep’te gece saatlerinde yaşanan olay pes dedirtti. Yüzlerce vatandaşın evlerinin önünde park halindeki araçlarının lastikleri kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçakla parçalanmış halde bulundu.

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Gaziantep’te yüzlerce aracın sahibi sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı!

Gaziantep’te gece saatlerinde yüzlerce aracın lastiği bir şahıs tarafından bıçaklandı. Şahsın araç lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansırken, sabah uyanan araç sahipleri karşılaştıkları manzara sonrası şok yaşadıklarını söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe, Binevler, 23 Nisan ve Konak mahallerinde yaşandı. İddiaya göre, bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan bir şahıs, 4 mahallede park halinde bulunan 100'ü aşkın aracın lastiğini tek tek bıçakladı. Şüpheli, bazı araçların tüm lastiklerini bıçaklarken, bazı araçların ise 2 ya da 1'er lastiğini bıçaklayarak bölgeden uzaklaştı.

Gaziantep’te yüzlerce aracın sahibi sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı!

ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Şüpheli şahsın bilinmeyen bir nedenle araçların lastiklerini bıçaklama anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan şahsın etrafını gözetledikten sonra araçların lastiklerini bıçaklama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonrasında bölgeden uzaklaşan şahsın bu şekilde 100-150 aracın lastiğini bıçakladığı öğrenildi.

Gaziantep’te yüzlerce aracın sahibi sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı!

SABAH UYANAN ARAÇ SAHİPLERİ ŞOK YAŞADI

Yaşanan olayın ardından işlerine gitmek için sabah erken uyanan araç sahipleri ise şok manzara ile karşılaştı. Araçlarının başına gelen vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle lastiklerinin havasının inmiş olabileceğini düşünürken araç lastiklerinin bıçaklandığını fark etti. Olay sonrası ne yapacağını şaşıran yüzlerce mağdur vatandaş polis ekiplerin ihbarda bulundu.

Gaziantep’te yüzlerce aracın sahibi sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı!

ARAÇ SAHİPLERİ ANLAM VEREMEDİKLERİ OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananlara tepki gösteren Ahmet Ali isimli vatandaş, "Sabah işe gitmek için aracın başına geldim ve aracımın 4 lastiğinin de bıçaklandığını gördüm. Sağa sola baktığımızda diğer komşuların araçlarında da aynı durumun olduğunu gördük" dedi.

"İKİ ARACIMIN DA 2'ER LASTİĞİ BIÇAKLANMIŞ"

Cevdet Ayaz isimli vatandaş ise, "Sabah kalktığımızda araçlarımızı bu şekilde bulduk. Benim iki aracımın da 2'şer lastiği bıçaklanmış. Bu durumdan çok rahatsız olduk. Bu şekilde bölgede çok fazla araç olduğu söyleniyor. Kimin yaptığı ile ilgili fikrimiz yok, suçluların bulunmasını ve gereken cezayı almasını istiyoruz. Araç lastiklerine bıçaklanmış, çok sayıda mağdur var. Yapan kişi neye, kime sinirlenmiş, neden böyle bir şey yapmış bilmiyoruz ama şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te yüzlerce aracın sahibi sabah uyandıklarında gözlerine inanamadı!

"AŞAĞI İNDİĞİMDE ARAÇ LASTİKLERİMİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRDÜM"

Mehmet Hayri Yolalmaz ise, "Aşağı indiğimde araç lastiklerimin bıçaklandığını gördüm. Önce havasının indiğini ya da patladığını düşündüm ama sonrasında bıçak izlerini gördüm. Çevrede de çok sayıda aracın aynı durumda olduğunu fark ettim. Sonrasında da polisi arayarak şikayetçi oldum. Bu şekilde en az 100 aracın olduğu söyleniyor" diye konuştu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA VE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araç sahiplerinin şikayetlerinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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