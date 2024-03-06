Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardığı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Sakarya’nın Hendek ve Kocaeli’nin Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ve Kocaeli’nin Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Sakarya’nın Hendek, Kocaeli’nin ise Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!

Sabah saatlerinde de devam eden yağış bölgeleri beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının başladığını belirten İbrahim Ark, “Sakarya Hendek Dikmen Mahallesi bugün 6 Mart 2024 kar yağışı başlamıştır” derken Mehmet Köse, “Kar yağışı devam ediyor, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!

Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!

Antalya’daki şiddetli hortum seraları vurdu!Antalya’daki şiddetli hortum seraları vurdu!

CHP'nin başvurusu nedeniyle AYM'nin aldığı iptal kararıyla 2 milyon memur 345 TL daha az maaş alacakCHP'nin başvurusu nedeniyle AYM'nin aldığı iptal kararıyla 2 milyon memur 345 TL daha az maaş alacak

Balık burçları ramazan ayı size enerji getirecekBalık burçları ramazan ayı size enerji getirecek

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’daki şiddetli hortum seraları vurdu!
Antalya’daki şiddetli hortum seraları vurdu!
Kaza yapan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar hakkında yakalama kararı çıktı!
Kaza yapan oğlunu yurt dışına kaçıran ünlü yazar hakkında yakalama kararı çıktı!
Şanlıurfa’da terör operasyonu! DEM Parti meclis üyesi adayları gözaltına alındı!
Şanlıurfa’da terör operasyonu! DEM Parti meclis üyesi adayları gözaltına alındı!
Maslak' ta hareketli dakikalar! İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüs alanı cayır cayır yandı!
Maslak' ta hareketli dakikalar! İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüs alanı cayır cayır yandı!
Son Haberler
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!
Kış bitti derken, Kocaeli ve Sakarya'ya kar sürpriz yaptı!
Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!
Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!
CHP'nin başvurusu nedeniyle AYM'nin aldığı iptal kararıyla 2 milyon memur 345 TL daha az maaş alacak
CHP'nin başvurusu nedeniyle AYM'nin aldığı iptal kararıyla 2 milyon memur 345 TL daha az maaş alacak
İzmir’de askeri helikopter düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
İzmir’de askeri helikopter düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!
Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!
Çok Okunanlar
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Deprem uzmanlarından endişe verici açıklama! 7’den büyük deprem her an olabilir!
Deprem uzmanlarından endişe verici açıklama! 7’den büyük deprem her an olabilir!
Taksimetreyi açmayan şoför, onu uyaran gençleri otobanın ortasında indirmeye kalktı!
Taksimetreyi açmayan şoför, onu uyaran gençleri otobanın ortasında indirmeye kalktı!
Yorumlananlar