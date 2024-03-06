Antalya’daki şiddetli hortum seraları vurdu!

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortum sonucunda Payallar ve Türkler Mahallelerindeki seralarda hasar meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 250 dönümün üzerinde seranın ciddi olarak zarar gördüğünü söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için verdiği turuncu kodlu uyarının ardından Alanya’da gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Payallar ve Türkler Mahallelerinde şiddetli yağışın ardından hortum meydana geldi. Oluşan hortum iki mahallede sebze ve meyve seralarında büyük hasara neden oldu. Çıkan hortum seraların naylonlarını yırttı, demirleri parçaladı. Seraların zarar gördüğü bölgedeki bir elektrik direği ise yan yattı, elektrik hatları hasar gördü. Hortum nedeniyle bir konteyner devrildi, iki kişi yaralandı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve yetkililer, hasar meydana gelen seraları yerinde inceleyerek hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Göktepe, 250 dönümden fazla seranın ciddi anlamda zarar gördüğünü ifade etti.

"Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz"

Başkan Göktepe, şu ana kadar gördüğü en büyük hortumun olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Gece akşam gece 11 dolaylarında ilçemizde özellikle Payallar ve Türkler mahallemizi ciddi anlamda etkileyecek şekilde hortumdan dolayı zarar meydana geldi. Hem mesafe hem büyüklük hem de oluşturmuş olduğu zarar bakımından en büyük hortum. İki tane yaralanan vatandaşımız var. Onların tedavileri yapıldı Allah'a şükür. En büyük tesellimiz o. Ciddi anlamda can kaybına neden olacak bir durum söz konusu değil. Türkler Mahallesi'nde içerisinde sebze, domates, salatalık olan seralarımız zarar gördü. Bu yaraları biz bir şekilde saracağız. Yaklaşık 250 dönümün üzerinde ciddi anlamda hasar görmüş, seralar yerle bir olmuş. Bölge afet bölgesi. Bu ciddi bir hortumdu. O nedenle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Çok şükür ki bir can kaybımız yok. Allah daha büyük afetlerden korusun.”

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"Üreticilerimizin çok büyük zararı var"

Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ise yaklaşık 17 dönüm arazideki seraların yıkıldığını belirterek, “Dün gece saatlerinde bölgemizden geçen hortumdan dolayı mahallemizin Yanıklar Mahallesi'nde yaklaşık 17 dönüm arazideki seraları yıkıldı. Vatandaşlarımız zor durumda. Tapu ve bazı sebeplerden dolayı sigorta yaptırmışlardı. Üreticilerimizin çok büyük zararı var. Bu zararları yerel yönetim, kaymakamlık ve devletimizce giderilmesini istiyoruz. Hasat döneminde olan ürünlerimizde hasar gerçekten çok büyük” şeklinde konuştu.

“Yağmurdan sonra seralara baktık, yerle bir olmuş”

Mahallede serası zarar gören üreticilerden Kemal Yurttaş, üç dönüm serasının zarar gördüğünü belirterek, “Salatalık, domates, fasulye yetiştiriyoruz. Siftah yapmadık. Kilosu 60 lira diyorlar. Zararı oradan hesaplayın. Bugünlerde başlayacaktık. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Canımıza gelmesin. Devletimizden destek bekliyoruz. Girdimiz çok. Akşam bir yağmur oldu. Yağmurdan sonra seralara baktık, yerle bir olmuş. Yapacak bir şey yok ” dedi.

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