Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafiğin akışı sırasında iki otomobilin yaptıkları görenlere 'pes' dedirtti. İşte o görüntüler...

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Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti. Trafiği kesen sürücülerden birisi otomobilin kapısı açık hareket etti, diğeri ile onu görüntüledi.

Olay D-100 karayolu, Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. 10 HH 736 ile 41 AJL 750 plakalı iki otomobil trafiği yavaşlattı. Ardından 10 HH 736 plakalı otomobilin sürücüsü kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcu koltuğunda oturan şahıs ise arkadaşını görüntüledi. Sürücünün kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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