Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale'de meydana gelen feci kazanın görüntüleri paylaşıldı. Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı 1'i çocuk 2 kişinin de tedavisi devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale'de otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişinin de tedavisi devam ediyor. Feci kazanın görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 71 FH 967 plakalı otomobil ile Cihan Kaplan yönetimindeki 06 H 3098 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada, metrelerce savrulan cipin sürücüsü ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!

Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla seyreden cipin karşı yönden otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile cip metrelerce savruluyor.

Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!

Adliyede büyük randevu! Polat çifti ve Banu Parlak karşı karşıya!Adliyede büyük randevu! Polat çifti ve Banu Parlak karşı karşıya!

Bilim -Kurgu sahneleri gerçek oldu! Alev püskürten robot köpek 'Thermonator' tanıtıldıBilim -Kurgu sahneleri gerçek oldu! Alev püskürten robot köpek 'Thermonator' tanıtıldı

Binlerce yıllık tarih turizime kazandırılıyor! 5 katlı Zağ mağaraları turizme katkı sağlayacakBinlerce yıllık tarih turizime kazandırılıyor! 5 katlı Zağ mağaraları turizme katkı sağlayacak

Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Büyük felaket kapıda! Japon deprem uzmanından önemli açıklama: ''Asıl fay daha kırılmadı''
Büyük felaket kapıda! Japon deprem uzmanından önemli açıklama: ''Asıl fay daha kırılmadı''
Adliyede büyük randevu! Polat çifti ve Banu Parlak karşı karşıya!
Adliyede büyük randevu! Polat çifti ve Banu Parlak karşı karşıya!
Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!
Kocaeli'de hareketli dakikalar! İki belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi!
Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçilerek başkanlık koltuğuna oturdu
Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçilerek başkanlık koltuğuna oturdu
Son Haberler
Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!
Son dakika! Merkez bankası faizi değiştirmedi!
Küçük ellerden, büyük projeler! Öğrenciler 8 şiddetindeki depreme dayanıklı proje üretti!
Küçük ellerden, büyük projeler! Öğrenciler 8 şiddetindeki depreme dayanıklı proje üretti!
Yılmaz Karaca güven tazeledi, Oğuzhan Bayrak, Genel sekreter oldu
Yılmaz Karaca güven tazeledi, Oğuzhan Bayrak, Genel sekreter oldu
Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!
Kırıkkale'deki feci kazanın görüntüleri paylaşıldı! Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü ve yaralılar var!
Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonunun altına girdi!
Sakarya’da feci kaza! Kontrolu kaybeden otomobil, PTT kamyonunun altına girdi!
Son dakika! Adalet Bakanı Tunç'tan DEM'le ilgili önemli açıklama!
Son dakika! Adalet Bakanı Tunç'tan DEM'le ilgili önemli açıklama!
Çok Okunanlar
Safiye Soyman'ın Faik'inden sevenlerine kötü haber!
Safiye Soyman'ın Faik'inden sevenlerine kötü haber!
Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!
Son dakika! Katliam gibi tren kazasının duruşmasında karar açıklandı!
Gazeteci Ahmet Hakan'dan Murat Türkyılmaz'a övgüler: ''Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim''
Gazeteci Ahmet Hakan'dan Murat Türkyılmaz'a övgüler: ''Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim''
Meteoroloji uyardı! Toz bulutu ne zaman gidecek? Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Perşembe günü hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Toz bulutu ne zaman gidecek? Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Perşembe günü hava nasıl?
PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!
PKK/KCK’nın yurtiçi yapılanmasına, darbe operasyon!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Kamu memuruna rüşvet operasyonu! Vergi borcu ile tehdit edip rüşvet istediler!
Yorumlananlar