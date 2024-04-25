Bilim -Kurgu sahneleri gerçek oldu! Alev püskürten robot köpek 'Thermonator' tanıtıldı

Cleveland merkezli ABD’li şirket Throwflame, “Thermonator” isimli ürününü tanıttı.
Cleveland merkezli ABD’li şirket Throwflame, teknolojinin son imkanlarından yararlanarak ürettiği “Thermonator” isimli ürününü tanıttı. Köpek görünümlü robot “Thermonator” 17 kg ağırlığındaki Thermonator robotu, 9 metre mesafeye kadar ateş saçabiliyor.
Şirketin açıklamasına göre 9420 dolarlık ürün, en başta kar temizleme ve orman yangınlarına karşı ateşle müdahale gibi sivil amaçlar için kullanılacak.
Şirket, tanıtım filminde atom bombasının babası olarak bilinen Robert Oppenheimer’ın “Şimdi ölüm oldum, dünyaların yok edicisi” sözüne yer verdi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber