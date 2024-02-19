70’lik efsanevi yatırımcıdan iddialı sözler: “Altını seviyorum, çünkü 5 bin yıllık bir marka”

Altın yatırımcısının ruhunu okşayan bir isimden iddialı sözler geldi. Değerli metal, 2024 yılına agresif şekilde başladı. Altın sonrasında ünlü isimlerin emtia için duyduğu güven ise gitgide artıyor.

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70’lik efsanevi yatırımcıdan iddialı sözler: “Altını seviyorum, çünkü 5 bin yıllık bir marka”

Duquesne Capital'in eski başkanı ve Stanley Druckenmiller başkanı, Amazon ve Alibaba gibi yerleşik teknoloji devlerinden uzaklaşıyor. Barrick Gold ve Newmont'ta önemli satın almalarla yatırımları altın madenciliği sektörüne yönlendiriyor.

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Druckenmiller ayrıca portföyünü Adobe, Arista Networks gibi yapay zeka yararlanıcılarına stratejik yatırımlar ve Palo Alto Networks'te kayda değer bir hisse satın alma ile geliştirdi.

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GÜVENLİ LİMAN ALTIN

Druckenmiller, Duquesne Aile Ofisi aracılığıyla, 2023'ün 4. çeyreği için en son F-13 başvurularında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Alphabet, Alibaba ve Amazon gibi ağır teknoloji stoklarından uzaklaşarak yatırım portföyünü yeniden revize etti.

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Druckenmiller'in madencilik sektörüne yönelik stratejik dönüşü, nispeten mütevazı bahislerle de olsa, Teck Resources'a artan yatırımın yanı sıra altın madenciliği hisse senetlerine, özellikle Barrick Gold ve Newmont Mining'e dikkat çekti.

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YATIRIMCININ GÖZÜ ALTINDA

Altın piyasasının kendisi zorluklara karşı bağışık değil. Fiyatlar ons başına 2.000 dolarlık işaretin yakınında seyreken bile oynaklık gösteriyor. Son zamanlarda düşük performansa rağmen, artan merkez bankası talebi, finansal belirsizlik ve jeopolitik endişelerin arka planı, yatırımcıların altın desteğine yol açtı.

Analistler iyimser, potansiyel Federal Rezerv faiz indirimleri ve fiziksel emtia üzerinde madencilik hisse senetleri için bir performans döneminin müjdesi olabilecek yenilenen bir gevşeme döngüsü tarafından yönlendirilen altın fiyatlarında bir canlanmayı öngörüyorlar.

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EFSANEVİ YATIRIMCIMDAN OLAY YORUM

Kasım ayında, ABD ekonomisinin durumuyla ilgili endişelerini dile getirirken Druckenmiller şunları söyledi:

“70 yaşındayım, altın sahibim. Altını seviyorum çünkü 5.000 yıllık bir marka.”

YAPAY ZEKAYA DA YATIRIM YAPIYOR

Druckenmiller, birkaç geleneksel teknoloji hissesinden uzak stratejik yatırımlar yapmış olsa da, Microsoft hisselerinde (OpenAI'de kilit bir yatırımcı) ve yapay zeka donanımından ve aracından yararlanan Nvidia'da hala 400 milyon doların üzerinde.

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