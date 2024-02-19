Dünya genelindeki boykotlar sonuç verdi: İsrail ekonomisi daralma yaşıyor: İşte açıklanan veriler…

İsrail’in insanlık dışı yaptığı uygulamalar dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Sadece ülkemizde değil, tüm insanlar ayaklanıp İsrail ürünlerini boykot etmişti. İşte bu boykot sonuç verdi ve İsrail ekonomisi daraldı…

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Dünya genelindeki boykotlar sonuç verdi: İsrail ekonomisi daralma yaşıyor: İşte açıklanan veriler…

Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, İsrail'in Gazze'deki Filistinli Hamas militanlarına karşı topyekün savaşı ekonomiye ağır bir darbe vurdu. İsrailliler 2023 sonunda harcamaları, seyahatleri ve yatırımları keskin bir şekilde kısıtladı.

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Savaş, özellikle Hamas ve Hizbullah'ın sürekli roket saldırıları nedeniyle Gazze ve Lübnan yakınlarındaki sınır kasabalarından yerinden edilen büyük bir rezerv ve on binlerce kişi ile ekonomik büyümeyi durdurdu.

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İSRAİL EKONOMİSİNDE DARALMA

Merkez İstatistik Bürosu, ilk gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) tahmininde, 500 milyar dolarlık ekonominin önceki üç aya göre dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 19,4 daraldığı aktardı. Kurum ayrıca, Reuters konsensüsünde beklenen oranın iki katı olduğunu söyledi.

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Yine de 2023 bir bütün olarak pozitif büyüme ile sona erdi. İstatistik bürosu, "2023'ün dördüncü çeyreğinde ekonominin daralması, 7 Ekim'de Demir Kılıçlar Savaşı'nın patlak vermesinden doğrudan etkilendi" dedi.

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TOPYEKÜN SAVAŞ EKONOMİYİ ETKİLEDİ

Siyonist rejimin Merkezi İstatistik Ofisi Pazartesi günü, ekonomik verileri paylaştı. Bir yandan Gazze’nin çeşitli bölgelerinde Hamas güçleriyle askeri çatışma devam ediyor. Diğer yandan İsrail ekonomisinin 2023 mali yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,4 oranında azaldığı görülüyor.

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7 Ekim'de Hamas güçlerinin operasyonuyla başlayan bu çatışma, Siyonist rejimin çeşitli ekonomik kesimlerini etkiledi. Ekonomik büyümenin önemli bir parçası olan özel harcamalar yüzde 26,9 düşerken, ihracat yüzde 18,3 ve başta konut binaları olmak üzere sabit varlıklara yapılan yatırım yüzde 67,8 düştü. Buna karşılık ağırlıklı olarak askeri sektöre yönelik olan hükümet harcamaları yüzde 88,1 arttı.

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