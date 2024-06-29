Naci Görür, Ege Bölgesi için uyardı! O şehirde 7 şiddetinde deprem olabilir

Manisa Genç İş İnsanları Derneği (MAGİAD) tarafından düzenlenen bir panelde Görür, ülkemizin birçok bölgesinin deprem tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Görür, depremin binlerce yıldır dünyada olduğunu ve gelecekte de devam edeceğini belirterek, deprem korkusunun yanlış sorularla beslenmemesi gerektiğini söyledi. Görür, depremin sadece bir olay olmadığını, sürekli bir tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Paneldeki konuşmasında Görür, bilimin önemli olduğunu ve depreme dayanıklı kentler kurmanın gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, deprem riskini azaltmak için en etkili önlemlerden biri, ileri teknolojinin kullanılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde kullanılan bilimsel ve teknolojik çözümlerin Türkiye'de de kullanılması gerektiğini vurguladı.

Manisa'da 7.0 Şiddetinde Deprem Riski

Manisa'nın deprem riskine dikkat çeken Görür, bölgenin tarihinde birçok büyük depremin meydana geldiğini hatırlattı ve olası bir 7.0 şiddetindeki depremin ciddi can ve mal kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu. Manisa için deprem hazırlıklarının önemine dikkat çekti ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.