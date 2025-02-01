Kılıçdaroğlu'nundan CHP yönetimine tepki! Cumhurbaşkanı adayının Parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesine karşı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesi kararına tepkili...

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonunu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SÜREÇ PARTİ İÇİNDE AYRIŞMAYI TETİKLER"

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir sürecin başlamasının parti içinde ayrışmayı tetikleyeceğini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ ERKEN SEÇİM OLMALI"

Kılıçdaroğlu, "Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız." dedi.

"CHP MECLİS GRUBUNUN İRADESİ İPOTEK ALTINA ALINAMAZ"

Aday belirleme sürecinin nasıl olacağının belli olduğunu vurgulayan

Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis'teki CHP Grubu'nun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilk iş olarak "Cumhurbaşkanı kim olacak?" tartışmalarına son verilmesi gerektiğini söyledi.

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