CHP'li vekilden ihraç edilen teğmenler için olay sözler! Atatürk'ün yüzü suyu hürmetine...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda gerçekleşen Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganları atan ve korsan metni okuyan teğmenlerin ihracı gündem oldu.

"ATATÜRKÜN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE"

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında teğmenler ile ilgili tartışıldığı sırada CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dikkat çeken sözler sar etti. Akdoğan, 'Gerekirse çok kötü bir slogan attıklarında ihraç edilmelilerdi. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü suyu hürmetine, o ordunun kurucusu, bu ülkenin banisi, onun içinde geçtiği bir slogan nedeniyle bu ihraç olmamalıydı' ifadelerini kullandı.

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