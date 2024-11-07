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Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti! Portekiz onu konuşuyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Portekiz Ligi takımlarından Benfica'ya transfer olmasının ardından hızlı bir şekilde yükseldi ve eylül ve ekim aylarında aylık futbolcu seçildi.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti! Portekiz onu konuşuyor
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Portekiz ekibi Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim aylarının oyuncusu seçildi.

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Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabı, Benfica kariyerine olağanüstü bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son iki ay boyunca oyuncu seçildiğini açıkladı.

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Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nin son iki aylık en iyi hücum oyuncusu olarak da seçilmişti.

Benfica formasıyla şu ana kadar oynadığı 10 resmi maçta milli futbolcu, 8 gol ve 3 asiste imza attı.

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