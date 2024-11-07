Trump ne kadar maaş alacak? Bu maaşı duyan inanmıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yıllık 400 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) maaş alması bekleniyor. Asıl kazancın ise emlak yatırımlarındaki hisseler ve sosyal medya üzerinden devam edeceği söyleniyor.

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Sosyal medya şirketinin hisselerinden milyonlarca dolar kazanıyor. Trump'ın sahibi olduğu Truth Social platformu, özellikle son aylarda hızlı bir şekilde büyüdü. Yıl başından bu yana şirketin hisse fiyatı yüzde 100'ün üzerinde arttı ve sadece geçen ay yüzde 85 değer kazandı. Bu artış, Trump'ın medya şirketi üzerinden önemli miktarda para kazanabileceğine dair bir kanıttır.

UZMANLAR SERVETİNİ TARTIŞIYOR

Trump'ın net serveti hakkında tartışmalar var. Bloomberg'e göre Trump'ın şu anda 6,49 milyar dolarlık bir serveti var. Geçen hafta Forbes, bu miktarı 8 milyar dolar olarak tahmin etti. Wall Street Journal, Trump'ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olduğunu ve bu rakamın daha yüksek olduğunu öne sürdü. Trump'ın serveti, emlak yatırımlarından geliyor.