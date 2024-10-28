Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Premier Lig devleri peşinde

Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında Benfica, Rio Ave ile oynadı. Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de yer alırken, Rio Ave'de Demir Ege Tıknaz ilk 11'de yer aldı.



Galatasaray tarafından sezon başında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave karşısında takımın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıktı. Maçın on ikinci dakikasında, Aursnes'in sağ kanattan yaptığı ortadan Miszta'dan dönen topu Kerem yakaladı. Kerem, rakibinden ustaca sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu.

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Sadece dört dakika sonra, milli futbolcu yine harikaydı. Angel Di Maria'nın ortasıyla buluşan Kerem, kalecinin açıldığı anı değerlendirerek sırtı dönük bir kafa vuruşu yaptı ve Benfica'nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Di Maria'nın savunmadan içeri çevirmek istediği top 45+2. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü. İlk yarı bitmeden, sağ çaprazdan yerden bir kez daha fileleri havalandırdı.



KEREM AKTÜRKOĞLU, NEFES KESEN PERFORMANS SERGİLEDİ



Benfica forması giydiği 7. maçında 10 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan transfer edildikten sonra sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Benfica için oynadığı tüm maçlarda Kerem gol katkısı sağlamayı başardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 8 gol atıp 2 asist yaptı.