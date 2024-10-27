Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın
Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaların listesini sürekli olarak güncelliyor. Kıymadan zeytinyağına, baldan süte kadar birçok ürün taklit edildi. Uzmanlar, köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk etinin kullanıldığını ve sucuk yapımında mekanik ayrılmış kanatlı etin kullanıldığını belirterek, "Etin makineden çekildiği görülerek kıyma alınsın" uyarısını yapıyor.