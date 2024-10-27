Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın

Kastan kıymadan korkmayın. Mekanik kıyma olarak bilinen tavuktan yapılan kıymalar satın alınabilir. Soya fasulyesi ile karıştırılarak satılmaktadır. Bunu kasap esnafı kullanamaz. Tüketiciler hazır kıyma satın almamalıdır. Kıyamada maliyeti düşürmek için hile yapmaya gerek yok. Kasaptaki eti görüp makineden çıkardıktan sonra kıyma alın. Herkesin hazır kıyma yemesi yasak olmalı. Üretim izni gibi çeşitli izinler varsa, bu da yasaklanmalıdır. Tavuk kemiğinden, taşlığından ve kırıntılarından oluşan mekanik kıyma vardır. Bunları kullanan ve onları ucuza satan kişiler var."