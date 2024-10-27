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Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın

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Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaların listesini sürekli olarak güncelliyor. Kıymadan zeytinyağına, baldan süte kadar birçok ürün taklit edildi. Uzmanlar, köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk etinin kullanıldığını ve sucuk yapımında mekanik ayrılmış kanatlı etin kullanıldığını belirterek, "Etin makineden çekildiği görülerek kıyma alınsın" uyarısını yapıyor.
Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın 1 16

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş gıda üretenlere yönelik denetiminde, kanatlı etin kırmızı et ürünlerinde yaygın olarak kullanıldığı görüldü.

Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın 2 26

Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında "mekanik ayrılmış kanatlı et" olarak bilinen tavuğun kullanılması da dikkate alındığında önemli bir gelişme oldu.

Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın 3 36

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, işletmelerin maliyetleri düşürmek için mekanik ayrılmış et kullanmasına tepki gösterdi.

Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın 4 46

Bazı işletmelerin, tavuğun, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan yerlerin çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürülmesi yoluyla maliyetleri düşürmek için mekanik kıymayı tercih ettiğini belirten Yardımcı:

Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın 5 56

Kastan kıymadan korkmayın. Mekanik kıyma olarak bilinen tavuktan yapılan kıymalar satın alınabilir. Soya fasulyesi ile karıştırılarak satılmaktadır. Bunu kasap esnafı kullanamaz. Tüketiciler hazır kıyma satın almamalıdır. Kıyamada maliyeti düşürmek için hile yapmaya gerek yok. Kasaptaki eti görüp makineden çıkardıktan sonra kıyma alın. Herkesin hazır kıyma yemesi yasak olmalı. Üretim izni gibi çeşitli izinler varsa, bu da yasaklanmalıdır. Tavuk kemiğinden, taşlığından ve kırıntılarından oluşan mekanik kıyma vardır. Bunları kullanan ve onları ucuza satan kişiler var."

Hazır kıyma alanlar 2 kere düşünsün! Böyle yapan yerlerden sakın almayın 6 66
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