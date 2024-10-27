Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıkmıştı! O poşetin detayı detayı belli oldu!

30 santimetre boyutlarındaki poşetin raporu, Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre önemli sonuçlar içeriyordu. Rapor, poşetin dış yüzeyinde herhangi bir vücut sıvısının bulunmadığı ve iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığını gösterdi.

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Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, poşetle ilgili somut bir bulguya ulaşılamadığını belirterek, "Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşet üzerinde gerekli detaylı incelemeleri yapması için yeni bir başvuruda bulunacağız" dedi.Karabulut ailesi ve halk poşetin kaynağı ve içeriği hakkında daha net sonuçlar elde etmek istiyor.

Raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı belirtildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, son zamanlarda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son tahlilde, mezar içindeki poşetle ilgili sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Bu yazışmayı Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'ne göndereceğiz ve gerekli incelemeleri yürütmesini talep edeceğiz.