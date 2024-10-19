Kerem Aktürkoğlu itirafı! Biz alacaktık ama...

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir açıklama gündeme geldi. Celta Vigo futbol direktörü Marco Antonio Garces, S Sport ile yaptığı bir röportajda Kerem Aktürkoğlu'nu Los Angeles FC'ye transfer etmeye çalıştığını söyledi.

Bakan Şimşek çok sert konuştu! "Parayı kazandığını kanıtlayamıyor"

Altın rekora koşuyor! Altın almak için doğru zaman mı?

Marco Antonio Garces, şu açıklamayı yaptı:

Los Angeles FC, Alman bir teknik direktörle yönetiliyordu. Steve Cherundolo, Alman asıllı Amerikalı ve Almanya'da çok çalıştı. Almanya'da çok sayıda Türk oyuncu olduğu için Türk oyuncuları dikkatle izlerdi."

Garces, Rashica ile ilgilenirken Kerem Aktürkoğlu'nu beğendiklerini belirterek, "O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum" dedi. "Bu Aktürkoğlu harikaydı" diye düşündüm. Daha sonra onu başka bir yere taşımayı denedik ama çok pahalı geldi. Bununla birlikte, gözlerim hep onun üzerinde. Mükemmel bir oyuncu. "Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim" dedi.