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Altın rekora koşuyor! Altın almak için doğru zaman mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası küresel piyasalarda artan risk iştahının bir sonucu olarak, piyasaların iyimser bir seyir izlediği görülüyor. Altın yeni bir rekora ulaştı ve 2 bin 713 dolara ulaştı. Güne 34,2250 liradan başlayan dolar ve euro 37,1390 liradan başladı.

Altın rekora koşuyor! Altın almak için doğru zaman mı?
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Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası küresel piyasalarda artan risk iştahının bir sonucu olarak, piyasaların iyimser bir seyir izlediği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonominin "yumuşak iniş" yapacağına dair güçlü tahminler devam ederken, yoğunlaşan şirket bilançoları da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplam 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.

ALTIN REKORA KOŞUYOR

Altın fiyatı, ECB'nin gevşeme sürecine devam etmesi ve jeopolitik risklerin artması nedeniyle rekor tazelerken, yeni günde üst üste dördüncü işlem gününe yükselerek 2 bin 713 dolara çıktı.

* Gram altın satış fiyatı: 2.977,49 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.088,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı:10.169,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.016,30 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.267,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.194,25 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.710,64 Dolar

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