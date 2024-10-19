Bakan Şimşek çok sert konuştu! "Parayı kazandığını kanıtlayamıyor"

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışıyla mücadele ve vergilerle ilgili soruları yanıtladı. Bakan Şimşek, hayata geçirdikleri tasaruf tedbirleriyle ilgili de çarpıcı bir yorum yaptı.



İnsanlara tasarruf yapın derken yapmasam olmazdı. Bakan Şimşek, "Ben de tasarruf yapıyorum" dedi ve toplam 814 milyar TL tasarruf ettik. Hazine Bakanlığı'nın eski binası, depreme dayanıklı değildi. Bir yıkım kararı alındı. Arkadaşları, "Efendim burada bin 950 kişi var, yer yok, yeni bir yer kiralayalım" dedi. Benim yanıtım, "Kesinlikle olmaz, sıkışacaksınız ve öyle çalışacaksınız." İki genel müdürlüğü kapattık ve yenilerini oraya attık. Tüm diğer bakanlıklara örnek olmak için bize yer verilmedi" dedi.

Altın rekora koşuyor! Altın almak için doğru zaman mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! 2025'te ne kadar zam alacağı belli oldu

"PARAYI KAZANDIĞINI KANITLAYAMIYOR"

Vergi kaçağı konusunu ele alırken, Bakan Şimşek çarpıcı bir resim çizdi. Şimşek, "Büyükşehirlerden birinde bir vatandaşımız 32 daire almış ve bizde vergi kaydı yok" dedi. Hayatının hiçbir döneminde bir beyanname vermemiştir. Binlerce vatandaşımız, bir yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç satın aldı. Çağırıyoruz, 'izah et' diyoruz ama hiçbir şey söylemediler. "Bu parayı kazandığınızı kanıtla" diyoruz ama kanıtlayamıyor.