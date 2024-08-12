Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de 2024- 2025 futbol yeni sezonun startı verilirken 13 Eylül'e kadar süren transfer sezonu öncesi kulüpler temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YUVADAN UÇUYOR

Gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de merak edilirken, sezona Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için de karar verildi.

GALATASARAY RUS EKİBİYLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞTI

Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi. Galatasaray ile 13 milyon euro bonserviste anlaşan Spartak Moskova'nın Kerem'i ikna etmek için fiyat yükseltmeye devam ettiği belirtildi.

2.4 milyon euroya çıkan Rus ekibinin, Kerem'i ikna etmek için bonuslarla beraber 3 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Kerem'le aradaki farkı kapatan Spartaklı yöneticilerin son detaylar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.