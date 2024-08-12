Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gitti gidiyor söylentileri devam ederken, yeni gelişmeler yaşanarak Sarı Kırmızılı takımın başarılı futbolcu için Rus takımıyla büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor.

YAYINLAMA
Google News
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de 2024- 2025 futbol yeni sezonun startı verilirken 13 Eylül'e kadar süren transfer sezonu öncesi kulüpler temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YUVADAN UÇUYOR

Gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de merak edilirken, sezona Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için de karar verildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi

GALATASARAY RUS EKİBİYLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞTI

Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi. Galatasaray ile 13 milyon euro bonserviste anlaşan Spartak Moskova'nın Kerem'i ikna etmek için fiyat yükseltmeye devam ettiği belirtildi.

2.4 milyon euroya çıkan Rus ekibinin, Kerem'i ikna etmek için bonuslarla beraber 3 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Kerem'le aradaki farkı kapatan Spartaklı yöneticilerin son detaylar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11!
Fenerbahçe Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11!
Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunları sona erdi! Türkiye olimpiyatlarda hangi branşta kaç madalya kazandı?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunları sona erdi! Türkiye olimpiyatlarda hangi branşta kaç madalya kazandı?
11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Beşiktaş canlı izle
11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Beşiktaş canlı izle
Taha Akgül'den üzücü haber! güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Taha Akgül'den üzücü haber! güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Son Haberler
Cüzdanınızı rahatlatacak fiyatlar! BİM, 13 Ağustos 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Cüzdanınızı rahatlatacak fiyatlar! BİM, 13 Ağustos 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan koptu gidiyor! İşte yeni adresi
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi sisteminde bir çok yenilikler geliyor! Gider pusulası, e- Devlet, elektronik tebligat...
Bakan Şimşek açıkladı! Vergi sisteminde bir çok yenilikler geliyor! Gider pusulası, e- Devlet, elektronik tebligat...
Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek
Köprü ve Otoyol ödemelerinde yeni dönem! Geçiş ücretleri tek tıkla e-Devlet üzerinden ödenebilecek
Nafia Kuş Aydın kimdir? kaç yaşında, nereli, Milli tekvandocu mu?
Nafia Kuş Aydın kimdir? kaç yaşında, nereli, Milli tekvandocu mu?
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu?
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu?
Çok Okunanlar
Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunları sona erdi! Türkiye olimpiyatlarda hangi branşta kaç madalya kazandı?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunları sona erdi! Türkiye olimpiyatlarda hangi branşta kaç madalya kazandı?
Hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 12 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 12 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
'Para balyaları için hesap zamanı'! Bugün gazete manşetleri neler? 12 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
'Para balyaları için hesap zamanı'! Bugün gazete manşetleri neler? 12 Ağustos 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Altın fiyatları ne kadar? Gram, Çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 12 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, Çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 12 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları
Ferdi Kadıoğlu, koptu gidiyor! Süper lig tarihine geçecek teklif geldi
Ferdi Kadıoğlu, koptu gidiyor! Süper lig tarihine geçecek teklif geldi
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler
Yorumlananlar
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Instagram'dan sonra 15 Milyondan fazla kullanıcı olan Roblox'a da erişim engeli geldi
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye'den son dakika İsrail kararı!
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
Bu sonuca iki kişi çok üzülecek! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinden çarpıcı sonuç!
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı
İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan suç duyurusu! Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı