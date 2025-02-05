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Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı!

Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı! İşte, açıklanan o rakam...

Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı!
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Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı! İşte, açıklanan o rakam...

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın değerini en az 100 milyon Euro olarak belirledi.

Futbol kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oynadığı futbolun yanı sıra attığı goller ve asistleriyle Avrupa devlerinin iştahını kabartan Kenan Yıldız'ın Juventus'ta kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken İtalyan basınından dikkat çeken bir haber geçildi.

Kenan Yıldız’ın bonservis beleli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı!

BONSERVİS BEDELİ 100 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi Juventus, 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirledi.

Juventus, Kenan Yıldız'ın değerini en az 100 milyon Euro olarak belirledi. Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.

Kenan Yıldız’ın bonservis beleli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı!

2024 GOLDEN BOY WEB ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Kenan Yıldız, İtalya'da düzenlenen 2024 Golden Boy Ödülleri'nde taraftar oylarıyla belirlenen 2024 Golden Boy Web Ödülü'nü almış ve Türk halkının göğsünü kabartmıştı.

Kenan Yıldız’ın bonservis beleli dudak uçuklattı: Türk futbol tarihine imza attı!

Kenan Yıldız, Juventus kariyeri boyunca tüm turnuvalarda çıktığı ilk maçlarda gol attı.

Serie A

Şampiyonlar Ligi

İtalya Kupası

İtalya Süper Kupa

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