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  3. Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı!

Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı!

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Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı!
Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı!
Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı! 1 16

Safiye Soyman vefat eden oğlu Harun hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı....

Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı! 2 26

Soyman, '' Harun'u yaşatmak için ben her gün öldüm... Öldüğünde eve gittim, yastığını aldım. Harun'umun kokusunu hatırlamak için kokladım, sarıldım.O süreç çok zor oldu. Sakinleştirici ilaçlarla ayakta durdum. Oğlumun yastığıyla uyuyorum, kokusu hâlâ var...''

Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı! 3 36

Harun Akaröz, 1999 yılında Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi aldıktan sonra hayatı değişti.

Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı! 4 46

Hızla ilerleyen hastalığı nedeniyle yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Safiye Soyman, büyük bir özveriyle bakmaya başladı.

Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı! 5 56

Soyman, bir röportajında, "Harun'un geleceği garanti altında" diyerek oğluna güzel bir gelecek hazırladığını ifade etmişti.

Safiye Soyman bir kez daha yıkıldı: Vefat eden oğlu için söylediği sözler sevenlerinin yüreğini parçaladı! 6 66

Harun'u 27 Temmuz'da kaybeden Soyman oğlundan geriye kalan hatıralarını büyük bir üzüntüyle anımsayarak anlattı..

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