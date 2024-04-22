Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir okulda iddiaya göre yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlenen 23 öğrenci hastaneye kaldırıldığı sırada gözyaşı dökerken, öğretmenleri ise çocuklarla ilgilenmek yerine olayı görüntüleyen gazetecilere hem fiziki ve sözlü olarak saldırdı.

YAYINLAMA
Google News
Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir okuldaki 23 öğrenci iddiaya göre yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Öğrenciler okul bahçesinde gözyaşı dökerken, öğretmenleri ise çocuklarla ilgilenmek yerine olayı görüntüleyen gazetecilere hem fiziki ve sözlü olarak saldırdı.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 23 öğrenci, iddiaya göre okulda yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Bir süre sonra öğrenciler kusma vakası yaşanınca, durum sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler gözyaşları içerisinde ambulansa binerken, o sırada okul bahçesinde olan öğretmenlerde öğrencilerle ilgilenmeyerek olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar

Gazetecilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunan öğretmenler, okulun dışına çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı öğrenciler de öğretmenlerinin yanında basın mensuplarına küfür etti. Okul müdürünün ise yaşananlar karşısında sessiz kaldığı görüldü.

Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar

“Okulda gerçekten çok ihmal var, ben şikayetçi de olacağım”

Hastaneye kaldırılan 23 öğrenci tedavi altına alınırken, okulda yaşanan olayı sosyal medyadan öğrenenen bir veli de isyan etti. Kendileri ile kimsenin ilgilenmediğini ve bilgi vermediğini kaydeden kadın veli, okulda çok ihmal olduğunu şikayetçi olacağını belirterek, “Biz okula geldik, bilgi vermediler. Bize bilgiyi güvenlik veriyor. Bizim muhattabımız müdür mü yoksa öğretmen mi? Kesinlikle bir açıklama yapmadılar. Bize arayıp da söylemediler. Bize “hepinizi ararsak burada izdiham yaşanır” diyorlar. Başka bir şeye geldiği zaman arıyorsunuz, söylüyorsunuz da böyle bir durumda niye bana bilgi vermiyorsunuz? Benim kızım okuldan eve gelse, evde kussa ben nereden bileceğim. O anda kimi suçlayacağım. Köfte yediklerini söylüyorlar. Müdür çıkıp da bir açıklama yapmadı. Okulda çok ihmal var. Gerçekten çok ihmal var. Ben şikayetçi de olacağım. Her konuda arayıp “çocuğunuzun şu hatası var, şu ihmali var” diyorlar da bunu bana neden söylemiyorlar. Söylemesi gerekiyor. Benim çocuğum can değil mi? Bunun hesabını bana kim verebilecek? Kimse veremez. Ben şikayetçiyim. Gereken neyse yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar


Öte yandan, yaşanan olay karşısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de soruşturma başlatacağı belirtildi.

İzmir'de soluk kesen operasyon! Eşini ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi bakın polise nasıl ter döktürdü!İzmir'de soluk kesen operasyon! Eşini ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi bakın polise nasıl ter döktürdü!

Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!

Can Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlarCan Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretiAlmanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir'de soluk kesen operasyon! Eşini ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi bakın polise nasıl ter döktürdü!
İzmir'de soluk kesen operasyon! Eşini ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi bakın polise nasıl ter döktürdü!
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti
Yalova’da kaçak midye operasyonu! 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi
Yalova’da kaçak midye operasyonu! 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Son Haberler
Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar
Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar
Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!
Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!
Can Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlar
Can Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlar
Elektrikli araç alacaklar dikkat! Bu sorunu bilmiyorsunuz
Elektrikli araç alacaklar dikkat! Bu sorunu bilmiyorsunuz
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!
Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!
Çok Okunanlar
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!
Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!
Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!
Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı