Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i taşıyan uçak, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanına indi. Steinmeier'i, İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier ardında temaslarını gerçekleştirmek üzere havalimanından ayrıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)