Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra ilk kez Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı’nda bir araya geldi.

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Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı’nda bir araya geldi.

Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan ziyareti çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı’nda bir araya geldi.

Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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