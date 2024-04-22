Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı’nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan ziyareti çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı’nda bir araya geldi.
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r''
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)