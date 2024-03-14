Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!

Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz merkez sahilinde, denize sıfır konumda kurulan 'Yalı Kütüphanesi' dünyada bir ilk olarak hizmete açıldı.

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Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!

Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz merkez sahilinde, ilçenin güzelliğini ve kültür zenginliğini vurgulayan denize sıfır konumda kurulan 'Yalı Kütüphanesi' hizmete açıldı.

Boğaz’ın ışıltılı manzarasında 7/24 hizmet verecek, konumu ve konseptiyle dünyada ilk ve tek olan, gençlerin ve kitap severlerin şehirdeki yeni mekanı olacak olan Yalı Kütüphanesi, Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz merkez sahilinde, denize sıfır bir konumda hizmete açıldı. Yalı Kütüphanesi'nin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, Milliyetçi Hareket Partisi Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve kitap severler katıldı.

Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!

Beykozlu gençlere ve ilçeye sosyal kültürel canlılık katacak kütüphane, mekâna gelen ziyaretçilere kesintisiz bir manzara ve eşsiz bir çalışma keyfi sunacak. Modern çalışma alanlarına sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabilecek. Yalı Kütüphanesi'nde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençler, öğrenciler, araştırmacılar ve her yaştan kitap sever mekandan yararlanacak.

Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!

"Türkiye'nin en güzel noktası"

Hizmete açılan Yalı Kütüphanesi'ni gezip, incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "İstanbul'un ilk yalı kütüphanesini birazdan hizmete almış olacağız. Burası gençlerimize, Beykozlulara 24 saat süreyle hizmet edecek. Millet kıraathanesi konseptinde olacak. 24 saat , 365 gün hizmet vermeye devam edecek. Bulunduğumuz nokta Türkiye'nin en güzel noktası, İstanbul zaten dünyanın en güzel metropolü. Beykoz, İstanbul'un en güzel ilçesi ve bulunduğunuz nokta da Beykoz'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Çok güzel bir bina. Gençlerimiz geleceğimiz. Onların daha iyi yetişmelerine katkı verecek. Tabii ki biz bunu Beykoz halkının vergileriyle ve onlardan aldığımız yetkiyle üretiyoruz. Bize bu yetkiyi veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir mekan ve bilgiye açılan bir mekan burası. Burada ticari hiçbir şey olmayacak. Genç veya yaşlı herkese hizmet verecek. ikramlarımız olacak, Beykoz Kahvecisi'nden burada ikram edilecek ama burası ticari bir yer olmayacak" dedi.

Beykoz Belediyesi'nden dünyada bir ilk! Yalı kütüphanesi hizmete açıldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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