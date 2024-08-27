Kaygan yol felaketi getirdi: Kontrolden çıkan otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı!

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde meydana gelen kazada, İETT otobüsüyle aynı yönde seyreden otomobil çarpıştı.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde seyreden 34 HO 2389 plakalı İETT otobüsüyle aynı yönde seyreden 34 DOD 200 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı.İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Sabah saat 06.00 civarında Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.Çarpışma sonucunda otomobilde bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı.

Olay yerinden geçen vatandaşlar, hemen yardıma koşarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı üç kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmasını önlemek için yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de otomobili kontrol ederek gerekli tedbirleri aldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu, ancak kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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