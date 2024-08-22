Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!

Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır, gece saatlerinde eğlence mekanı çıkışında, kavga eden bir grup tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi.

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Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!

Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır, gece saatlerinde eğlence mekanı çıkışında, kavga eden bir grup tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi.

Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görev yaptığı Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı.

Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazır, doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.

Kavgaya karışan uzman çavuş defalarca bıçaklanarak can verdi!

Olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK: AA

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