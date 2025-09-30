  1. Anasayfa
  Katar'dan önemli duyuru: Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar'dan önemli duyuru: Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bugün çok önemli bir toplantının bilgisini verdi: Türkiye'nin bugün Gazze için yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağını ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye'nin bugün Gazze için yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağını açıkladı. Sözcü el-Ensari aynı zamanda İsrail'in Doha'ya yönelik saldırılarının ardından ABD'den alınan güvenlik garantilerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin bugün Gazze için yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağını ifade eden el-Ensari aynı zamanda İsrail'in Doha'ya yönelik saldırılarının ardından ABD'den alınan güvenlik garantilerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Katardan önemli duyuru: Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacakTRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump, zirve sonrası ortak basın toplantısında Netanyahu'nun Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler Hamas'ın vereceği yanıta çevrildi.

