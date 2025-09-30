Son dakika... Yatılı okul öğlen namazı sırasında çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde, bir yatılı okulun öğle namazı kılındığı sırada çökmesi üzerine en 3 kişi can verdi. Enkaz altında hala 38 kişi var.

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde korkunç bir olay yaşandı.

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bir yatılı okulun öğle namazı kılındığı sırada çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında olduğu tahmin edilen 38 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bir yatılı okul çöktü. Öğle namazı kılındığı sırada yaşanan çökme sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi sağ kurtarıldı, enkaz altında olduğu tahmin edilen 38 kişi için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Afetle Mücadele Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, binanın temelinin dördüncü kattaki inşaat yükünü taşıyamamış olabileceğini bildirdi. Binanın inşaat halindeyken çöktüğünü söyleyen Syafii, enkazı kaldırmak için ekskavatör ve vinç gibi ağır ekipmanların kullanıldığını aktardı. Abdul Muhari, yaralanan yaklaşık 80 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

ÇÖKME RİSKİNE KARŞI AĞIR EKİPMAN KULLANILAMIYOR

Yerel arama kurtarma yetkilisi Nanang Sigit, hala kayıp olan 38 kişinin olduğunu ve kalan yapıların çökme riskine karşı ağır ekipmanların kullanılmayacağını belirtti.



