Kartal'da unutulmaz gece: Barış Manço ve Cem Karca'ya vefa

Türk Müziğinin İki Efsane İsmine Coşkulu Anma

Türk müziğinin unutulmaz iki büyük ismi, Barış Manço ve Cem Karaca, vefat yıl dönümlerinde Kartal Belediyesi’nin düzenlediği özel bir konserle anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katıldığı etkinlikte, sanatçıların eserleri salonu dolduran yüzlerce dinleyici tarafından hep bir ağızdan söylendi. Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, her yaştan müzikseverin büyük ilgisiyle karşılandı.

Usta sanatçılar şarkılarıyla anıldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte sahne alan sanatçılar Onur Barış Gülhane ve Bülent Güven, Barış Manço ve Cem Karaca’nın hafızalara kazınmış eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. Gecede ayrıca müzisyenler Erdem Parlakçakıl, Alican Eren ve Cem Yalçınkaya da sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserin konuk sanatçıları arasında Vedat Bilir, İsmail Bahadır Özmen, Raşit Pekmezci, Seçkin İnceli ve Melih Erdem de yer aldı.Sanatçılar ve orkestra üyeleri performanslarıyla izleyicilerden tam not alırken, gecenin sürpriz anlarından biri de yıllarca Barış Manço’nun menajerliğini yapmış olan Melih Erdem’in anma etkinliğine katılması oldu.

“Sanatın Gücünü Bugün Bir Kez Daha Hissettik”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Yıllar geçse de bazı değerler unutulmuyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Bu gece, Barış Manço ve Cem Karaca’nın eserlerinin herkes tarafından ezbere söylendiğine şahit olduk. Salondaki farklı yaş gruplarından dinleyiciler, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Türk müziğinin lokomotifi olan bu iki büyük ismi böyle bir etkinlikle anmak bizim için gurur verici. Gelenekselleşen bu anmayı her yıl devam ettirmeyi umut ediyoruz.”

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Anma gecesine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Başkan Yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Efsane sanatçıların hayranları, duygusal anların yaşandığı gecede müziğin ve hatıraların büyüsüne kapılarak ustalara vefa borcunu ödemek için bir araya geldi.

