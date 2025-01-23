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Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimine Destek

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle, çocuk gelişimi alanında eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri için önemli bir adım atıldı.

Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi’nden Çocuk Gelişimine Destek
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğiyle, çocuk gelişimi alanında eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri için önemli bir adım atıldı. Bahar döneminde Kartal Belediyesi’ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde gerçekleştirilecek staj programı kapsamında öğrencilerin ders süreçlerine ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsünde gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin staj süreçlerinin planlanması, uygulama derslerinin içeriği ve çocuk gelişimi merkezlerinde yapılacak çalışmalar ele alındı.

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Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, “Kartal Belediyesi ailesi olarak kreşlerimizin niteliğini artırmaya yönelik eğitim ve çalışmalara her daim öncelik vermekteyiz.

Bugüne kadar binlerce çocuğumuzu kreşlerimizde mezun edip ilkokul hayatına hazırlarken, sizler gibi yüzlerce stajyerimizi de meslek hayatlarına hazırladık.
Dilerim Kartal Belediyesi Kreşlerinde geçireceğiniz staj döneminizde kendinize katkıda bulunur, iyi birer öğretmen olmanın yolunu daima takip edersiniz. Ailemize hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Gedik Üniversitesi MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kasapoğlu Çalık tarafından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kartal Belediyesi ve Gedik Üniversitesi arasındaki bu iş birliği, staj öğrencilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra; çocuk gelişim merkezlerindeki eğitim kalitesinin artırılmasını ve çocuk gelişimine yönelik eğitim ile uygulama süreçlerini daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

Proje kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulurken, çocuk gelişim merkezlerindeki çocuklara da nitelikli bir eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğe, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç, kreş sorumluları, Gedik Üniversitesi MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kasapoğlu Çalık ve üniversite yönetiminden yetkililer katıldı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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