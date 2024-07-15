Kartal Belediyesi Ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor

'Pırıl Pırıl Kartal' projesiyle Kartal’ın 20 mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi ekipleri bu kez Uğur Mumcu Mahallesi’nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de bizzat katılımıyla yürütülen çalışmalar gün boyunca aralıksız devam etti. Belediye ekipleri, bu projeyle birlikte ilçeyi adım adım güzelleştirmeye devam edecek.

GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde sabah saat 6.00’da başlayan geniş kapsamlı çalışmalar, belediyenin tüm müdürlüklerinden gelen ekiplerin tam kadro katılımıyla yürütüldü. Temizlik ve Fen İşleri, Veteriner, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler, Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim, Gençlik ve Spor Hizmetleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Müdürlükleri bu kapsamlı çalışmada yer aldı. Ekipler, Şeyh Şamil Caddesi’nin yanı sıra çevredeki bölgelerde de temizlik, yol bakım ve onarım, asfaltlama, ilaçlama, dezenfekte ve çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdi.