  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Kartal Belediyesi anne adaylarına destek olmak için gebelik Okulu seminerlerini başlattı

Kartal Belediyesi anne adaylarına destek olmak için gebelik Okulu seminerlerini başlattı

Kartal Belediyesi, anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve destek olmak amacıyla Gebelik Okulu seminerlerini başlattı.

Kartal Belediyesi anne adaylarına destek olmak için gebelik Okulu seminerlerini başlattı
Yayınlanma:

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gedik Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Gebelik Okulu seminerlerinin ilki yapıldı. Alanında uzman kişilerin mentörlüğünde gerçekleşen seminerlerde; gebelik öncesi, gebelik dönemi ve sonrası süreçlerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı hazırlandı. Program kapsamında anne adaylarının bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

4 hafta sürecek gebelik öncesi sonrası semineri

Petrol İş Kadın Danışma Merkezi’nde başlayan ve 4 hafta sürecek seminer programının ilk gününe katılan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, anne adaylarına yönelik kısa bir bilgilendirme yaptı. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje ve faaliyetler konusunda bilgi verdi.

Kartal Belediyesi anne adaylarına destek olmak için gebelik Okulu seminerlerini başlattı

Gebe anneler bilgilendirildi

Klinik Psikolog Feyza Sümbül Akyüz’ün gerçekleştirdiği sunum ile başlayan Gebelik Okulu seminerlerinde gebelik öncesi, gebelik dönemleri ve sonraki süreçlerde yaşanan birçok durum ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Gebe annelerin merak ettikleri konular, alanlarında uzman isimlerin katıldığı eğitim seminerleri ile yanıtlanmış oldu.

KAYNAK: Kartal Belediyesi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Başkan Eren Ali Bingöl, işe ve okula giden vatandaşlara çorba ile simit ikramında bulundu
Başkan Eren Ali Bingöl, işe ve okula giden vatandaşlara çorba ile simit ikramında bulundu
Başkan Cin'den Esenyalılara müjde! Kemiklidere İmar Uygulaması Tamamlandı
Başkan Cin'den Esenyalılara müjde! Kemiklidere İmar Uygulaması Tamamlandı
9. Pendik Kitap Fuarı düzenlenen açılış töreniyle kitap meraklılarına kapılarını açtı
9. Pendik Kitap Fuarı düzenlenen açılış töreniyle kitap meraklılarına kapılarını açtı
Pendik Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerine sıkı denetim gerçekleştirerek bir çok kantine cezai işlem uyguladı
Pendik Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerine sıkı denetim gerçekleştirerek bir çok kantine cezai işlem uyguladı
Pendik Sivaslılar derneği yoğun bir katılımla yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı
Pendik Sivaslılar derneği yoğun bir katılımla yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı
Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!”
Başkan Ahmet Cin “Hiç kimse umutlanmasın! Pendik, AK Parti’nin Yıkılmaz Kalesidir!”
37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı
37. Ahilik Haftası Pendik'te Coşkuyla Kutlandı