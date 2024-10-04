Kartal Belediyesi anne adaylarına destek olmak için gebelik Okulu seminerlerini başlattı

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gedik Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Gebelik Okulu seminerlerinin ilki yapıldı. Alanında uzman kişilerin mentörlüğünde gerçekleşen seminerlerde; gebelik öncesi, gebelik dönemi ve sonrası süreçlerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme programı hazırlandı. Program kapsamında anne adaylarının bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

4 hafta sürecek gebelik öncesi sonrası semineri

Petrol İş Kadın Danışma Merkezi’nde başlayan ve 4 hafta sürecek seminer programının ilk gününe katılan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, anne adaylarına yönelik kısa bir bilgilendirme yaptı. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen proje ve faaliyetler konusunda bilgi verdi.

Gebe anneler bilgilendirildi

Klinik Psikolog Feyza Sümbül Akyüz’ün gerçekleştirdiği sunum ile başlayan Gebelik Okulu seminerlerinde gebelik öncesi, gebelik dönemleri ve sonraki süreçlerde yaşanan birçok durum ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Gebe annelerin merak ettikleri konular, alanlarında uzman isimlerin katıldığı eğitim seminerleri ile yanıtlanmış oldu.

KAYNAK: Kartal Belediyesi