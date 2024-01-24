Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!

Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, geminin içinde düşerek başını sert zemine vurması sonucu hayatını kaybetti.

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Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!

Kartal açıklarında demirleyen bir yük gemisinin kaptanı, geminin içinde düşüp kafasını vurması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sırlarında İstanbul Kartal deniz açıklarında yaşandı. İddiaya göre, Kartal iskelesine 1 mil uzaklıkta demirlenmiş bir yük gemisinin kaptanı Harun Kuş(65), geminin içinde kamarayı açarken düşüp kafasını vurması sonucu hayatını kaybetti. Gemide bulunan mürettebat tarafından durum sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Vefat eden gemi kaptanı Harun Kuş'un ailesi de olay yerine çağırıldı.

Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!

Olay yerine gelen ekipler ve Kartal Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geminin içinde düşüp hayatını kaybeden Kaptan Harun Kuş'un cesedi Kartal balıkçı barınağına çıkarıldı. Çıkarılan ceset ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Murat Kutlu, "Kaptan demirlemişti gemiyi, vefat etmiş. Mürettebat fark etmiş sabah, şu anda savcı burada, olay yeri inceleme ekipleri burada, sahil güvenlik ekipleri burada çalışmalarını yapıyorlar. Sahil güvenlikte geminin yanında" dedi.

Kartal açıklarında demir atan yük gemisinin kaptanı, ölü bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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