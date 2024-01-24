1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!

D-100 Karayolu’nda bulunan Maltepe köprüsü 1 yıl önce çatlaklar ve döküntüler oluştuğu tespit edilmesine rağmen bir çivi bile çakılmadı. Köprüye hala bakım yapılmadığı görüldüğü halde İBB’ye ait bilboardda “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!

D-100 Karayolu’nda bulunan Maltepe köprüsünde çatlaklar ve döküntüler meydana geldi.

Köprünün üstünde İBB’ye ait bilboardda “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı asıldığı halde hiç bir çalışma yapılmaması dikkat çekti.

Köprünün bir kısmında geçtiğimiz yıl duvarların betonları dökülmüş ve itfaiye ekipleri önlem almıştı. Köprünün yaklaşık bir senedir tadilata girmediği görüldü. Hasarlı köprü havadan görüntülendi.

1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!

Vatandaşların minibüs bekleme alanı olarak kullandığı kısımda dökülmekte olan köprü betonları için önlem alınmadığı görüldü. Geçtiğimiz yıl bazı kısımlarında betonlarda dökülme meydana gelen köprü için itfaiye ekipleri önlem almış ve yaya yolu kısa süreliğine kapatılmıştı. Köprünün yaklaşık bir yıldır tadilata girmediği görüldü. Köprünün iç kısım duvarlarında da dökülmeler oluştuğu görüldü. Köprü dron ile havadan görüntülendi.

1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!

Öte yandan, köprünün üstünde İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi

Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''

Meral Akşener grup toplantısında açıkladı! İYİ Parti İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladıMeral Akşener grup toplantısında açıkladı! İYİ Parti İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı

Yoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardıYoğun kar etkili olacak! Meteoroloji hafta sonu için uyardı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinin altına kazılan, tünelin sonunda yakalandı!
Hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinin altına kazılan, tünelin sonunda yakalandı!
Sarıyer’de olaylı gece! Gece kulübünde çıkan çatışmada ölü ve 2'si polis çok sayıda yaralı var!
Sarıyer’de olaylı gece! Gece kulübünde çıkan çatışmada ölü ve 2'si polis çok sayıda yaralı var!
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Son Haberler
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!
1 yıldır çivi çakılmadı! İBB’ye ait tabelada “Köprü, viyadük ve alt geçitleri güçlendiriyoruz” yazısı dikkat çekti!
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Meral Akşener grup toplantısında açıkladı! İYİ Parti İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı
Meral Akşener grup toplantısında açıkladı! İYİ Parti İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!
Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!
Çok Okunanlar
Arda Güler iddiaları sonrası Real Madrid yönetimi toplantı yaptı, İşte toplantıdan çıkan Arda Güler kararı!
Arda Güler iddiaları sonrası Real Madrid yönetimi toplantı yaptı, İşte toplantıdan çıkan Arda Güler kararı!
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Murat Kurum seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor: ''Biz laf üretmeyecek iş yapacağız, bizim işimiz bu''
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'de onaylayarak kabül etti, Karar dünya basınında büyük yankı buldu
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'de onaylayarak kabül etti, Karar dünya basınında büyük yankı buldu
DEM Parti CHP'den İBB'de eş başkanlık istiyor, 24 Ocak Çarşamba Gazete manşetleri
DEM Parti CHP'den İBB'de eş başkanlık istiyor, 24 Ocak Çarşamba Gazete manşetleri
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
Ataşehir'de iki katlı bir binanın balkonu çöktü!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
İzmir'de akıl almaz olay! Motosikletli kuryenin sakladığı uyuşturucu madde bakın nereden çıktı!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir