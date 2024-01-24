Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)