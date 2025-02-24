Kardeşini arayıp para istediler: Kaçırılan iş adamı polis operasyonuyla kurtarıldı! İşte soluk kesen o operasyon...

İstanbul'da kaçırılan iş adamına operasyon: Kardeşinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti

İstanbul'da "Kardeşim kaçırıldı" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş insanı M.Ö.'yü zorla tutulduğu evden saatler içinde kurtardı. Evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, ifadelerinde alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyleyen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Şubat Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Polisi arayan C.Ö., "Ağabeyimin borcu vardı. Alacaklılarıyla en son Ortaköy'de buluştu. Beni telefondan görüntülü aradılar. 'Saat 17.00'ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder' diye konuştular" dedi. Ağabeyinin hayatından endişe ettiğini söyleyen C.Ö., polisten yardım istedi.

3 Kişi Gözaltına Alındı

Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Zamanla yarışan ekipler, kaçırılan M.Ö.'nün Ortaköy'de gittiği evin adresini tespit etti. Mağdurun daireye girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda evde zorla tutulan M.Ö. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler M.E.D.(44), İ.P.(40) ve Z.Y. (43) ise gözaltına alındı.

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Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Evde yapılan aramalarda 44 gram metamfetamin, bir miktar kokain, hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis soruşturmasında M.Ö.'nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi.

Şüphelilerin Savunması

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, M.Ö.'den sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Z.Y.'nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, hem alacak-verecek meselesi hem de yasadışı işlerin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğinin bir örneği olarak dikkat çekti.

Polis Hızlı Müdahale ile İş Adamını Kurtardı

İstanbul'da yaşanan bu olay, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son buldu. Kaçırılan iş adamı, yapılan başarılı operasyon sonucunda zorla tutulduğu evden kurtarıldı. Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi, olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheliler adli işlemler için cezaevine gönderildi.

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