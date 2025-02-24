SGK o emeklileri tespit etti: Listedeki isimlerin emeklilikleri iptal edilecek mi?

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Böyle bir durumla karşılaşan kişiler ise emekli aylığı ve emekliliğin iptali durumu ile karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor. Buna göre, emeklilik iptali dosya üzerinden yapılan incelemeler alınan ifadeler ve denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler üzerinde başlatılıyor. Emekliliğin iptali durumu ise kişiye SGK tarafından yazılı olarak bildiriliyor.