MEB'den önemli duyuru: Bin 381 engelli kamu personeli alımı başvuruları başladı! İşte önemli detaylar...

Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

Başvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, 2022 veya 2024 EKPSS puanlarının 50 ve üzeri olması. Ayrıca, her adayın MEB'in resmi internet sitesinden başvuru tarihleri ve şartlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. İkinci aşama başvurularında ise tercih yapılacak ve adaylar, mevcut kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini belirleyecek.