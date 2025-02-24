MEB'den önemli duyuru: Bin 381 engelli kamu personeli alımı başvuruları başladı! İşte önemli detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bin 381 engelli kamu personeli alımına dair başvuru sürecini başlattı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2022 ve 2024 puanlarıyla başvurularını gerçekleştirebilecek adaylar için sürecin detayları netleşti. Peki, başvuru nasıl yapılacak ve başvurularda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte tüm detaylar...
MEB engelli personel alımı başvuruları 2 aşamalı bir sistemle yapılacak. İlk aşama, ön başvuru olarak 24 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet şifresi ile yaparak, MEB internet adresi üzerinden ön başvuru formunu dolduracaklar. İkinci aşama başvuruları ise 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Başvuru Şartları Neler?Başvuru yapmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra, adayların T.C. vatandaşı olmaları, 2022 veya 2024 EKPSS puanlarının en az 50 olması, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları ve öğretmenlik mesleğine yönelik diğer koşulları sağlamaları şart.
Başvurular sırasında, engelli sağlık raporu gibi ek belgeler de istenebilir. Adayların başvuru yapmadan önce, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri önemlidir.
Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?Başvuru süreci, online başvuru sistemi ile oldukça basit hale getirilmiştir. Adaylar, başvurularını MEB'in resmi internet adresi üzerinden, e-devlet şifresi ile kolayca yapabilecekler. İlk aşama olan ön başvuru 24 Şubat 2025'te başlamış olup, 10 Mart 2025 tarihine kadar yapılabilir. İkinci aşama başvuruları ise 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.
Kontenjanlar Nasıl Belirlenecek?Başvuru sürecinin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, MEB tarafından il ve alan bazında kontenjanlar belirlenecek. 24 Şubat 2025 itibarıyla başlayan süreç, açılacak alanlara ve illerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek. Kontenjanlar, ikinci aşama tercihlerinin ilk günü Bakanlık tarafından açıklanacak.
Adayların Dikkat Etmesi GerekenlerBaşvurularda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, 2022 veya 2024 EKPSS puanlarının 50 ve üzeri olması. Ayrıca, her adayın MEB'in resmi internet sitesinden başvuru tarihleri ve şartlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. İkinci aşama başvurularında ise tercih yapılacak ve adaylar, mevcut kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini belirleyecek.
Süreç Hakkında Önemli BilgilerMEB tarafından yapılan Bin 381 kamu personeli alımı başvuruları, engelli bireylerin kamu sektöründe yer edinmesi adına büyük bir fırsat sunuyor. Öğretmenlik ve diğer kamu görevlerine başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerine dikkat etmeli ve tüm şartları yerine getirdiklerinden emin olmalıdır. Sürecin tamamlanmasının ardından, yerleştirme sonuçları ve daha fazla detay MEB tarafından açıklanacak.