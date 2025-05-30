Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde konuştu: Bu ekonomik nizam değişmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde konuştu: Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde faizsiz ekonomiye geçişin önemine değinerek, ''Bu ekonomik nizam değişmeli'' dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde faizsiz ekonomiye geçişin önemine değindi. Erdoğan, faizsiz ekonomi özleminin bundan sonra da gür bir sesle dile getirileceğini ve faize dayalı ekonomik düzenin değişmesi için mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, alternatif çözümlerin toplumda yaygınlaşması için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuştu.Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız." diye konuştu.

''Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz. Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: BELADAN KURTULMAYA ÇOK YAKINIZ

Ticaret savaşları ile dalga boyu giderek artan fırtınalı sularda Türkiye gemisini sahile çıkarma derdindeyiz. İyi gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor. Komşumuz Suriye kanlı çatışmaların ardından yavalş yavaş istikrara kavuluyor. Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere İstanbul'da tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Gazze'de zulmün durması ve ateşkesin tesisi için gayret gösteriyoruz. İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor. 40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız. Dikkatli sabırlı bir süreç yönetimi ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum.

"ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE İNDİRECEĞİZ"

Geride bıraktığımız iki yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız. Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Ekonomimizin çökmesini umuyorlar, muvaffak olamayacaklar. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz. Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar, çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARDA

Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum."

En ucuz kurban o illerde: İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu

Yeni düzenlenen kanun kabul edildi! İşte yeni uygulanacak trafik cezalarının maddeleri...