Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!

Dilan Polat hakim karşısında dava görüldüğü sırada, dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi. O anlar yaşanırken, Mahkemeden sevindiren 'tahliye' kararı çıktı.

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Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!

Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle görülen dava Dilan Polat duruşma başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. İşteBanu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!

Olaya ilişkin 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

DİLAN POLAT DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Duruşma salonuna getirilen Dilan Polat dava başlar başlamaz sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. Dizlerinin üzerine çöken Polat 'Allah'ım ne zaman bitecek" diye gözyaşı döktü.Bu sırada Banu Parlak da, "Dilan buradayım. Bitecek" diye seslendi. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı.

Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!

DİLAN POLAT CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri göndDevam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi’ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti. erilmesine karar verdi.

'TALİMATI BEN VERDİM'

Gültekin Alan isimli bir kişi tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye dilekBunun üzerine söz alan sanıklar Gültekin Alan'ı tanımadıklarını söyledi.çe gönderdi. Alan dilekçesinde, "Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" dedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ederek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilsin dedi. Savcının talebine karşı diyecekleri sorulan Engin Polat, "Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum” dedi.

MAHKEMENİN TAHLİYE KARARI

Milliyet'in haberine göre; alınan taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tahliyesine karar verdi.

Böylelikle Polatlara bir davadan tahliye kararı verilmiş olundu. Diğer suçlardan tutukluluk halleri devam edecek.

Dilan Polat hakim karşısında dizlerinin üzerine çöküp sinir krizi geçirdi! Mahkemeden 'tahliye' kararı çıktı!

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATARAK POLAT AİLESİNİN ÇOCUKLARINA SARILDI

Karar sonrası Banu Parlak sevinç çığlıkları ile dışarı çıktı, Dilan Polat'ın çocuklarına sarıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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