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Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü!

Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü,. Gündem olan o görüntüler bazıları tarafından destek alırken bazıları tarafından da eleştiri konusu oldu...

Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü!
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Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü!

Gündem olan o görüntüler bazıları tarafından destek alırken bazıları tarafından da eleştiri konusu oldu...

Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi gündem oldu. Görüntüye bazı kullanıcılar ''Türk kültüründe büyüklerin eli öpülür'' diyerek destek verirken, bazıları ise ''Bir sanatçıya el öpmek yakışmaz'' diyerek eleştirdi.

Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılış törenine katıldı. Törene katılan sanatçı Yavuz Bingöl'ün sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar arasında tartışma başladı. Bazı yorumcular, "Türk kültüründe büyüklerin eli öpülür, bunda garip bir şey yok" derken, bazıları ise "Bir sanatçıya el öpmek yakışmaz" ifadeleriyle Yavuz Bingöl'e tepki gösterdi.

Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü!

ERDOĞAN'I SEVMEK SUÇ MU?

Her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Yavuz Bingöl daha öncede eleştirilerin odağı olmuştu.

"Sayın Erdoğan ile ilk kez yan yana gelmiyorum ki ben. Başbakan olduğu yıllarda da, sanatçıların düşüncelerini dikkate alan ve onlara itibar eden bir lider olan Cumhurbaşkanımızla, sürekli yan yana gelmişimdir. Bir ülkenin sanatçısı; siyasetçisi ile de oturur kalkar, vatandaş ile de sohbet eder. Ben otobüsle seyahat eden, gemiyle karşıya geçen, halkın içinde olan biriyim. Bazılarının içlerindeki Erdoğan düşmanlığını doğru bulmuyorum.

Erdoğan, siyaset döneminde oyunu sürekli artıran, halkın seçtiği bir lider. Doğal olarak dostu da, düşmanı da, çekemeyeni de olacaktır. Benim kendisine çok büyük saygım ve sevgim var. Kendisi çok büyük bir dünya lideri. Ben onu seviyorum, siyasetini seviyorum."

Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu: Yavuz Bingöl sosyal medyayı ikiye böldü!

"Erdoğan'la olan yakınlığım bazılarının ağrına gitti. Erdoğan'ı sevmek suç mu? Ben kendisinin duruşunu seviyorum. Erdoğan, herkesin saldırdığı bir dönemde bize sahip çıktı" diyerek kendisine vefa borcu olduğunu, ölene kadar da Erdoğan'ın arkasında olacağını belirtti.

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