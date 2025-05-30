Kasiyeri bıçakla tehdit edip terör estirdiler: Zincir markette 22 bin liralık hırsızlık yapan çocukların görüntüleri kamerada!

İstanbul Kartal'da iki çocuk, zincir markete pazar arabasıyla girerek şarküteri reyonundaki tereyağı ve peynir kolilerini çaldı. Yaklaşık 22 bin TL değerindeki ürünleri pazar arabasına dolduran çocuklar, falçatayla da kasiyeri tehdit etti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, iki çocuk, bir zincir marketin şarküteri reyonuna girerek 22 bin TL değerinde tereyağı ve peynir gibi süt ürünlerini çaldı. Olayın daha da şok edici yanı ise, çocukların kasiyeri falçatayla tehdit ederek hırsızlıklarını gerçekleştirmeleri oldu. Yaşları küçük olmalarına rağmen oldukça cesur bir şekilde hareket eden çocukların marketin güvenlik kameralarına yakalanması, polis ekiplerini harekete geçirdi.

ÜRÜNLERİN DEĞERİ 22 BİN TL

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal'da bulunan büyük bir zincir markette yaşandı. İki çocuk, alışveriş yapmak amacıyla markete girdi. Ancak, kısa bir süre sonra diğer müşteriler ve çalışanlardan gizlenerek şarküteri reyonuna yöneldiler. Üzerlerinde taşıdıkları pazar arabalarını kullanarak, tereyağı, peynir ve diğer süt ürünlerini topladılar. Bu ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 22 bin TL olduğu belirtiliyor.

FALÇATAYLA KASİYERİ TEHDİT ETTİ

Çocuklar, pazar arabasına doldurdukları ürünleri güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için hızlıca hareket ettiler. Ancak, kasiyer tarafından fark edilmeleri uzun sürmedi. Kasiyerin, şüpheli hareketleri fark etmesiyle birlikte çocuklardan birisi, yanındaki falçata ile kasiyeri tehdit ederek, alışverişi tamamlamaya çalıştı. Kasiyer, korkarak olayın daha da büyümemesi için çocukları engellemeye çalışmadı. Bunun yerine, derhal güvenlik görevlilerini ve polise haber verdi.

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