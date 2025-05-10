Son dakika! Ateşkes kararı verilmişti: Pakistan ve Hindistan arasındaki ateş yine körüklendi!
Son dakika! Pakistan ve Hindistan arasındaki ateş yine körüklendi! Pakistan ve Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından, Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Srinagar kentinde patlama sesleri duyuldu.
Son dakika! Pakistan ve Hindistan arasındaki ateş yine körüklendi! Pakistan ve Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından, Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Srinagar kentinde patlama sesleri duyuldu. Hindistan'ın hava savunma sistemleri devreye girdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin de dahil olduğu uzun süren görüşmeler neticesinde, Pakistan'la Hindistan arasında tam kapsamlı ateşkes anlaşması sağlandığını duyurmasının ardından bölgede gerilim yeniden tırmandı.
BÖLGEDE YENİDEN PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ
Pakistan ve Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından, Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Srinagar kentinde patlama sesleri duyuldu.
Hindistan'ın hava savunma sistemlerinin saldırıya karşı devreye girdiği belirtildi.
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