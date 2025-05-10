Son dakika! Ateşkes kararı verilmişti: Pakistan ve Hindistan arasındaki ateş yine körüklendi! Son dakika! Pakistan ve Hindistan arasındaki ateş yine körüklendi! Pakistan ve Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından, Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Srinagar kentinde patlama sesleri duyuldu.