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Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu

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Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu
Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis olarak tercihinize sunulmakta...
Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 1 111

Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis olarak tercihinize sunulmakta...

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 2 211

Yeditepe İstanbul Gazetesi İmtiyaz Sahibi Saki Akyüz’ün işletmeciliğini yaptığı Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis.

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 3 311

Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikte bir doğa konseptine sahip olan tatil koyu, siz misafirlerine rahat, huzur dolu bir tatil geçirmenizi sağlıyor...

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 4 411

Kendisi de bir Pendikli olan Saki Akyüz tüm Pendiklileri özel avantajlarla bu eşsiz, huzur dolu tesiste ağırlamak üzere siz misafirlerini bekliyor...

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 5 511

Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis.

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 6 611

Şehir hayatından uzakta, güneşin doğanın iç içe olduğu, size özel mekanda havuz keyfi yaşatacak bir tatil koyu sizleri bekliyor.

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 7 711

Rezervasyon ve iletişim bilgilerine aşağıda ulaşabilirsiniz...

Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 8 811
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Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu 11 1111

Sakin Vadi Tatil Koyu, Otel ve Konaklama Hayal ettiğiniz huzur çok yakınınızda İzole Ortam...

Özel Havuz & Açık Alan Jakuzi Instagram: sakinvadi

İletişim- 0501 071 55 55

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