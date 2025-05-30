Sapanca’da Harika Bir Tatil Koyu: Sakin Vadi Tatil Koyu

Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis olarak tercihinize sunulmakta...
Yeditepe İstanbul Gazetesi İmtiyaz Sahibi Saki Akyüz’ün işletmeciliğini yaptığı Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis.
Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikte bir doğa konseptine sahip olan tatil koyu, siz misafirlerine rahat, huzur dolu bir tatil geçirmenizi sağlıyor...
Kendisi de bir Pendikli olan Saki Akyüz tüm Pendiklileri özel avantajlarla bu eşsiz, huzur dolu tesiste ağırlamak üzere siz misafirlerini bekliyor...
Sakin Vadi Tatil Koyu doğanın kalbinde, müstakil bahçeli dome evleri ile yaz tatili için mükemmel bir tesis.
Şehir hayatından uzakta, güneşin doğanın iç içe olduğu, size özel mekanda havuz keyfi yaşatacak bir tatil koyu sizleri bekliyor.
Rezervasyon ve iletişim bilgilerine aşağıda ulaşabilirsiniz...
Sakin Vadi Tatil Koyu, Otel ve Konaklama Hayal ettiğiniz huzur çok yakınınızda İzole Ortam...
Özel Havuz & Açık Alan Jakuzi Instagram: sakinvadi
İletişim- 0501 071 55 55