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Dünya Fransa Cumhurbaşkanını konuşuyor: Macron eşinden böyle tokat yedi!

Dünya Fransa Cumhurbaşkanını konuşuyor: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atıldığı video sosyal medyayı salladı...

Dünya Fransa Cumhurbaşkanını konuşuyor: Macron eşinden böyle tokat yedi!
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Dünya Fransa Cumhurbaşkanını konuşuyor: Macron eşinden böyle tokat yedi!

Dünya Fransa Cumhurbaşkanını konuşuyor: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atıldığı video sosyal medyayı salladı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atıldığı video sosyal medyada gündem oldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vieatnam’a gitti.

Macron ve eşi uçaktan inmeden önce kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, uçağın kapısı açılırken kırmızı elbiseli bir elin Macron’a tokat attığı görüldü. Başını çevirdiğinde kameraları ve gazetecileri gören Macron, el salladı. Bu görüntüler ardından sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

KARISI TARAFINDAN TOKATLANDI

Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyor.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberinde Elysee Sarayı'nın verdiği demeçte görüntülerin asılsız olduğunun iddia edildiği ancak Macron'un yakın çevresinin görüntüyü "çiftler arasında sıradan bir kavga" yerine "suç ortaklığı anı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Macron'un çevresinden bir kaynak da görüntülere ilişkin açıklamasında, "Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine üzerinde düşünecekleri bir şey vermeye yetmedi." ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

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Kaynak:AA

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