Efsane aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti: Sutherland Kimdir?

Alkışlanan kariyeri altmış yılı aşkın bir süredir devam eden yükselen Kanadalı aktör Donald Sutherland, 88 yaşında öldü. Başarılı bir hayat hikayesine sahip olmasıyla beraber pek çok açıdan dikkat çeken bir isimdi.

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OĞLU, ÖLÜMÜNÜ DUYURDU

Oğlu aktör Kiefer Sutherland, hasta olan babasının ölümünü sosyal medya üzerinden bir mesajla paylaştı. Kiefer,

“Size üzüntüyle babam Donald Sutherland'ın vefat ettiğini söylüyorum. Kişisel olarak sinema tarihinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum. İyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolden korkmadı. Yaptığı şeyi sevdi ve sevdiği şeyi yaptı ve kimse asla bundan fazlasını isteyemez. İyi yaşanmış bir hayat.”

DONALD SUTHERLAND KİMDİR?

Kanada, New Brunswick'te doğan Sutherland, 1957'de Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'nde okumak için Londra'ya gitmeden önce radyo haber muhabiri olarak başladı.

Daha sonra İngiliz film ve televizyonunda küçük roller üstlendi. En eski yüksek profilli rolleri, 1967'deki The Dirty Dozen ve 1970'ten Kelly's Heroes ve M*A*S*H gibi savaş filmlerindeydi.

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