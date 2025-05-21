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İnsanlık nerede? 21 Mayıs 2025 gazete manşetleri

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İnsanlık nerede? 21 Mayıs 2025 gazete manşetleri
Bugün gazeteler ağırlıklı olarak İsrail'in Gazze'de uyguladı soykırım ve insanlık dışı zulmüne yer ayırarak manşetlerine taşıdı. İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba tüm gazete manşetleri.
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