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İnsanlık nerede? 21 Mayıs 2025 gazete manşetleri
İnsanlık nerede? 21 Mayıs 2025 gazete manşetleri
Yayınlanma:
21 Mayıs 2025 09:11
Bugün gazeteler ağırlıklı olarak İsrail'in Gazze'de uyguladı soykırım ve insanlık dışı zulmüne yer ayırarak manşetlerine taşıdı. İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba tüm gazete manşetleri.
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